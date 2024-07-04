В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области в течение следующих четырех дней объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
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Чрезвычайный уровень пожарной опасности был объявлен на 4-7 июля.
В обладминистрации пояснили: погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пламени в экосистемах при условии, что будут источники возгорания.
- В Киеве 2 июля среднесуточное содержание диоксида азота (ядовитого газа красно-бурого цвета) местами превышало предельно допустимые концентрации в воздухе. Ухудшение воздуха зафиксировал спутник NASA.
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