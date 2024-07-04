У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Київ (Фото: Depositphotos)

У Києві й області впродовж наступних чотирьох днів оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили на 4-7 липня.

В обладміністрації пояснили: погодні умови будуть сприяти високій імовірності виникнення та розповсюдження полум'я в екосистемах — за умови, що будуть джерела займання.

Фото: Київська ОВА

У Києві 2 липня середньодобовий вміст діоксиду азоту (отруйного газу червоно-бурого кольору) місцями перевищував гранично допустимі концентрації у повітрі. Погіршення повітря зафіксував супутник NASA.

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