В Подольском районе Киева вспыхнули склады – фото
В Подольском районе Киева в одной из складских построек возник пожар – огонь перекинулся на соседние сооружения. Пожар ликвидируют спасатели, сообщает ГСЧС столицы.
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4 июля на улице Электриков Подольского района Киева загорелось двухэтажное складское здание, пламя распространилось на соседние склады.
Ориентировочная площадь пожара – 500 кв. м. Спасатели тушат огонь, предварительно, жертв и пострадавших нет.
4 июля в Киеве и области в течение следующих четырех дней объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
- 27 июня в Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, произошел пожар.