В Подольском районе Киева вспыхнули склады – фото

Спасатели тушат огонь, предварительно, жертв и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева в одной из складских построек возник пожар – огонь перекинулся на соседние сооружения. Пожар ликвидируют спасатели, сообщает ГСЧС столицы.

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4 июля на улице Электриков Подольского района Киева загорелось двухэтажное складское здание, пламя распространилось на соседние склады.

Фото: ГСЧС

Ориентировочная площадь пожара – 500 кв. м. Спасатели тушат огонь, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

4 июля в Киеве и области в течение следующих четырех дней объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.