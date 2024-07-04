У Подільському районі Києва спалахнули склади – фото
У Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди. Пожежу ліквідовують рятувальники, інформує ДСНС столиці.
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4 липня на вулиці Електриків Подільського району Києва загорілася двоповерхова складська будівля, полум'я поширилося на сусідні склади.
Орієнтовна площа пожежі – 500 кв. м. Рятувальники гасять вогонь, попередньо, жертв та постраждалих немає.
4 липня у Києві й області впродовж наступних чотирьох днів оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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