У Подільському районі Києва спалахнули склади – фото

Рятувальники гасять вогонь, попередньо, жертв та постраждалих немає

Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди. Пожежу ліквідовують рятувальники, інформує ДСНС столиці.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

4 липня на вулиці Електриків Подільського району Києва загорілася двоповерхова складська будівля, полум'я поширилося на сусідні склади.

Фото: ДСНС

Орієнтовна площа пожежі – 500 кв. м. Рятувальники гасять вогонь, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

4 липня у Києві й області впродовж наступних чотирьох днів оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.