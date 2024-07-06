У Києві зайнялася квартира та дах п'ятиповерхівки, вогнеборці загасили полум'я на 500 кв м – фото
У п'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва сталася пожежа – вогнеборці загасили займання на площі 500 метрів квадратних. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
О 17:04 відомство отримало повідомлення про пожежу у будинку 9 на вулиці Миколи Василенка.
ДСНС пояснює: вогонь зайнявся у квартирі на п'ятому поверсі й розповсюдився на дах будинку.
Жителів будинку евакуювали, на місці працювало 54 фахівців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Вже о 18:20 пожежу вдалося локалізувати, а полум'я на площі 500 квадратних метрів ліквідували о 18:43.
Попередньо, постраждалих немає, а причину займання з'ясовуватимуть правоохоронці, підсумували у ДСНС.
- 4 липня у Києві та області на наступні чотири дні оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Того ж дня у Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди.
- Пізніше у той же день в Оболонському районі Києва сталось загоряння чотириповерхової складської будівлі
Читайте також: Пожежники потрапили під повторний російський обстріл у Херсоні – двоє постраждалих: фото