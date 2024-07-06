У Києві зайнялася квартира та дах п'ятиповерхівки, вогнеборці загасили полум'я на 500 кв м – фото

Фото: ДСНС Києва

У п'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва сталася пожежа – вогнеборці загасили займання на площі 500 метрів квадратних. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

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О 17:04 відомство отримало повідомлення про пожежу у будинку 9 на вулиці Миколи Василенка.

ДСНС пояснює: вогонь зайнявся у квартирі на п'ятому поверсі й розповсюдився на дах будинку.

Жителів будинку евакуювали, на місці працювало 54 фахівців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Вже о 18:20 пожежу вдалося локалізувати, а полум'я на площі 500 квадратних метрів ліквідували о 18:43.

Попередньо, постраждалих немає, а причину займання з'ясовуватимуть правоохоронці, підсумували у ДСНС.

Фото: ДСНС Києва





Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

4 липня у Києві та області на наступні чотири дні оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Того ж дня у Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди.

Пізніше у той же день в Оболонському районі Києва сталось загоряння чотириповерхової складської будівлі

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