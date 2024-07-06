В Киеве загорелась квартира и крыша пятиэтажки, пожарные потушили пламя на 500 кв м – фото

Предварительно, пострадавших нет, а причину возгорания будут выяснять правоохранители

Фото: ГСЧС Киева

В пятиэтажке в Соломенском районе Киева произошло возгорание – пожарные потушили огонь на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

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В 17:04 ведомство получило сообщение о пожаре в доме 9 на улице Николая Василенко.

ГСЧС объясняет: огонь загорелся в квартире на пятом этаже и распространился на крышу дома.

Жителей дома эвакуировали, на месте работало 54 специалиста и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Уже в 18:20 пожар удалось локализовать, а пламя на площади 500 квадратных метров ликвидировали в 18:43.

Предварительно, пострадавших нет, а причину возгорания будут выяснять правоохранители, подытожили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киева





Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

4 июля в Киеве и области на следующие четыре дня объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В тот же день в Подольском районе Киева в одном из складских зданий возник пожар – огонь перекинулся на соседние постройки.

Позже в Оболонском районе Киева произошло возгорание четырехэтажного складского здания.

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