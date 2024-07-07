В Киеве снова вспыхнул пожар. На этот раз горел бизнес-центр в Печерском районе – фото

Никто не пострадал, причину возгорания будут выяснять правоохранители

Фото: ГСЧС

Днем 7 июля в Печерском районе Киева загорелся бизнес-центр, спасатели потушили пожар. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Возгорание произошло в восемь утра в здании на улице Эспланадной: загорелся второй этаж 11-этажного бизнес-центра.

Менее чем через час огонь укротили, на улицу вывели 10 человек. По данным ГСЧС, никто не пострадал. Причину возгорания будут выяснять.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Вчера, 6 июля, в пятиэтажке в Соломенском районе Киева загорелась квартира и крыша – пожарные потушили возгорание на площади 500 квадратных метров.