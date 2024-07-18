Пожар в супермаркете на Дарнице – спасатели погасили пламя: фото

На месте вызова работают 50 спасателей и 14 единиц техники

Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева пожар в магазине – спасатели ликвидируют пламя. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

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Спасатели в 21:13 получили сообщение о пожаре на улице Здолбуновской.

Предварительно возгорание произошло в одном из супермаркетов.

На месте вызова работают 50 спасателей и 14 единиц техники, отметила ГСЧС.

По состоянию на 22.10 спасатели продолжали ликвидировать пожар.

ОБНОВЛЕНО в 23:41. Пожар ликвидирован в магазине, жертв и пострадавших нет, написало ГСЧС. Правоохранители устанавливают причины пожара.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

4 июля в Подольском районе Киева в одном из складских зданий возник пожар – огонь перекинулся на соседние постройки. Позже в Оболонском районе Киева произошло возгорание четырехэтажного складского здания.

6 июля, в пятиэтажке в Соломенском районе Киева загорелись квартира и крыша – пожарные потушили возгорание на площади 500 квадратных метров.

Днем 7 июля в Печерском районе Киева загорелся бизнес-центр, спасатели потушили пожар.

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