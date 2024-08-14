Рятувальники другу добу гасять пожежу у лісництві під Балаклією – фото

Фото: ДСНС

Рятувальники другу добу гасять лісову пожежу поряд з Балаклією на Харківшині, повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

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Станом на 9:00 14 серпня тривають роботи з ліквідації пожежі у Балаклійському лісництві неподалік від міста – займання триває дві доби, охоплено 40 гектарів сухої хвойної підстилки, пише ДСНС.

Станом на 2017 рік загальна площа земель держпідприємства "Балаклійський лісгосп" становила 28 336,8 га.

Відомство зазначає: для ліквідації залучено 48 рятувальників, 12 автоцистерн (зокрема, водовоз місткістю 12 кубічних метрів), а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та чотири одиниці техніки від лісничих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

11 серпня вогнеборці гасили пожежу на території Андріївського урочища у Миколаївській області – горіли 70 гектарів лісу, сухої трави й очерету. Вогонь частково поширився на житловий сектор, проте займання вдалося ліквідувати.

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