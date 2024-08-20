Після удару РФ у Тернопільській області зафіксовано перевищення рівня хлору у 4-10 разів

Фото: ДСНС

У Тернопільській області фахівці зафіксували перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів після нічної російської атаки. Про це повідомила обласна адміністрація.

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"Упродовж дня фахівці обласного центру контролю й профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині. Наразі спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів", – повідомив під час брифінгу заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

Аби мінімізувати шкоду від небезпечних речовин, фахівці радять наступне:

→ обмежити перебування на відкритому повітрі;

→ закрити у будинках вікна та вентиляційні отвори;

→ на вікнах розвісити змочені водою простирадла або тканину;

→ пити великий об'єм рідини.

Серед симптомів отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість у горлі, охриплість голосу, а також зниження артеріального тиску й тахікардія. За таких ознак радять звертатися по допомогу до фахівців.

Разом з тим ситуація у Тернопільській області лишається контрольованою, зазначила Оксана Чайчук, директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Станом на 17:32 ситуація не змінилася, написала обладміністрація.

Раніше, о 10:14, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про пожежу на промисловому об'єкті, котрий атакували російські окупанти.

До ліквідації наслідків атаки відомство залучило понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки та дві пожежні потяги.

Станом на 14:40 полум'я вже загасили, постраждалих немає, повідомила ДСНС.

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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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