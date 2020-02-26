После увольнения Суркова политика РФ по Украине не изменилась - Пристайко

После увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, отвечавшего за "политическую жизнедеятельность террористов", политика России в отношении Украины пока не изменилась. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии hromadske.
По словам Пристайко, он до сих пор не наблюдает изменения команды: "Те люди, которые постоянно участвовали в минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать".
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По его мнению, "возможно нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, экс-вице-премьера РФ Дмитрия на эту позицию".
- 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявил, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
- 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.
- Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагали, что уход Суркова означает, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".
- Российский журналист Алексей Венедиктов заявлял, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.
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Владислав Сердюк