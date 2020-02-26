После увольнения Суркова политика РФ по Украине не изменилась - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

После увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, отвечавшего за "политическую жизнедеятельность террористов", политика России в отношении Украины пока не изменилась. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии hromadske.

По словам Пристайко, он до сих пор не наблюдает изменения команды: "Те люди, которые постоянно участвовали в минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать".

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По его мнению, "возможно нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, экс-вице-премьера РФ Дмитрия на эту позицию".

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявил , что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.

Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагали, что уход Суркова означает, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".

Российский журналист Алексей Венедиктов заявлял, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

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