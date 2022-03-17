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После военных преступлений в Украине мир для России закрыт надолго – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 16:44
После военных преступлений в Украине мир для России закрыт надолго – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

После масштабных разрушений из-за вторжения в Украину у России больше нет варианта "как ни в чем не бывало вернуться к своей обычной жизни", и внешний мир для РФ будет закрыт надолго. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк отмечает, что нарастающие санкции и "абсолютно провальная военная операция РФ в Украине" еще более обострили у правящих российских элит ненависть к окружающему миру. Из-за этого РФ либо снова попытается навязать миру собственные правила "через бесконечные войны и устрашение", либо ситуация разрешится через полную замену  ее нынешней правящей элиты. 

Но до того, как произойдет смена элит, от России можно ждать только очередного наращивания угроз, в том числе в адрес Евросоюза, считает Подоляк. 

В качестве примера он приводит заявление "карикатурного", но все же влиятельного в России Дмитрия Медведева: "У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан".

Подоляк подчеркивает, что это "вполне конкретное заявление о вполне конкретных желаниях нынешней российской элиты", причем желаниях вполне воплотимых, если бы на пути их реализации не стояла сейчас Украина. 

Ранее сегодня в интервью польским медиа Подоляк сказал, что хотя НАТО – крупнейший военный союз в истории человечества, он "не влияет на Кремль" и оказался бессилен, чтобы предотвратить агрессию России против Украины.

Сергей Бережной
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михаил подоляк
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