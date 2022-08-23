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"После выстрела никто не говорит ни слова". Украинский ПТУР уничтожает оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 20:13
Скриншот с видео

Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео, на котором 3-й штурмовой батальон 2-й роты ДУК "Правый Сектор" украинской противотанковой ракетой "Скиф" (экспортная версия "Стугны") уничтожают бронетехнику оккупантов. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, который есть в распоряжении LIGA.net.

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Кадры были сняты в апреле. Чтобы не выдавать непосредственные позиции военных и их тактику, видео опубликовали только сейчас.

В ролике показано, как происходит подготовка перед выполнением боевой задачи: сначала командир проводит развод, затем подразделение празднует Пасху, после этого бойцы получают инструктаж и отправляются на позицию.

После выполнения боевой задачи военные делятся радиоперехватом разговоров российских военных: "Внимательнее будь. *банный пикап, на пикапе гоняет ПТУРка".

За рулем пикапа с ПТУР – Игорь Симутин, который сначала вытаскивал людей из-под беркутовских пуль на Майдане, получил за это орден "За мужество" III степени, а потом стал парамедиком на фронте. Также он ремонтировал американские "Хаммеры" для украинской армии.

Смотрите также: Украинские военные из "Стугны" уничтожили российскую САУ с расстояния 5 км – видео

Вадим Ребрина
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правый сектор стугна птур
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