После заявления Трампа о крипторезервах биткоин перевалил за исторические $106 000

Сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября биткоин перевалил за $100 000, что было его рекордом

Биткоин (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Биткоин в ночь на 16 декабря поднялся за отметку $106 000, установив новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад. По состоянию на 7 часов криптовалюта спустилась до $104 000.

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Сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября биткоин перевалил за $100 000, что было его рекордом.

"Мы находимся на территории голубого неба. Следующая психологическая отметка, которую рассматривает рынок – $110 000. Ожидаемая многими коррекция так и не произошла из-за появления этих новостей", – высказал мнение ведущий финансовый аналитик IG Australia Pty Тони Сикамор, которого цитирует Reuters.

13 декабря Трамп в интервью CNBC News заявил, что США намерены добиться значительных успехов в сфере криптовалют. Он подчеркнул, что страна не может допустить, чтобы другие государства, в частности Китай, вырвались вперед в этой области, и подчеркнул необходимость лидерства США.

На вопрос о возможности создания крипторезерва по аналогии с нефтяными запасами, Трамп отметил, что такой вариант вполне реалистичен и заслуживает рассмотрения.