Після заяви Трампа про крипторезерв біткоїн перевалив за історичні $106 000

Одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада біткоїн перевалив за $100 000, що було його рекордом

Біткоїн (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Біткоїн в ніч проти 16 грудня піднявся за позначку $106 000, встановивши новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому. Станом на 07:00 криптовалюта спустилася до $104 000.

Одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада біткоїн перевалив за $100 000, що було його рекордом.

"Ми перебуваємо на території блакитного неба. Наступна психологічна позначка, яку розглядає ринок – $110 000. Очікувана багатьма корекція так і не відбулася через появу цих новин", – висловив думку провідний фінансовий аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор, якого цитує Reuters.

13 грудня Трамп в інтерв'ю CNBC News заявив, що США мають намір досягти значних успіхів у сфері криптовалют. Він підкреслив, що країна не може допустити, щоб інші держави, зокрема Китай, вирвались уперед у цій галузі, і наголосив на необхідності лідерства США.

На запитання про можливість створення крипторезерву за аналогією з нафтовими запасами, Трамп зазначив, що такий варіант є цілком реалістичним і заслуговує на розгляд.