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Последствия атаки РФ на Полтавскую область: двое погибших, пятеро пострадавших – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 09:20
Последствия атаки РФ на Полтавскую область: двое погибших, пятеро пострадавших – фото - Фото
Последствия атаки РФ на Полтавскую область (Фото: Андрей Ермак)

Ночью 28 августа Россия ударила ракетами по маслозаводу в поселке Гоголево Полтавской области, в результате чего погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 08:20 сообщил, что в результате вражеской атаки два человека погибли, двое доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

Продолжается разбор завалов.

Впоследствии Ермак заявил о гибели двух человек и пятерых пострадавших. По его словам, эти люди работали в ночную смену на заводе. 

Фото: Андрій Єрмак (Telegram)
  • В ночь на 28 августа Россия также атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего были повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших и погибших. В Воздушных силах уточнили, что враг бил по региону крылатыми ракетами Х-59.

Читайте также: Ночью Россия атаковала "Калибрамы" и Х-59, ПВО сбила часть ракет – Воздушные силы

Милана Головань
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войнаПолтавская областьандрей ермак
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