Последствия атаки РФ на Полтавскую область: двое погибших, пятеро пострадавших – фото
28.08.2023, 09:20
Последствия атаки РФ на Полтавскую область (Фото: Андрей Ермак)
Ночью 28 августа Россия ударила ракетами по маслозаводу в поселке Гоголево Полтавской области, в результате чего погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 08:20 сообщил, что в результате вражеской атаки два человека погибли, двое доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.
Продолжается разбор завалов.
Впоследствии Ермак заявил о гибели двух человек и пятерых пострадавших. По его словам, эти люди работали в ночную смену на заводе.
- В ночь на 28 августа Россия также атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего были повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших и погибших. В Воздушных силах уточнили, что враг бил по региону крылатыми ракетами Х-59.
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