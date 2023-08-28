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Наслідки атаки РФ на Полтавщину: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих — фото

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 09:20
Наслідки атаки РФ на Полтавщину: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих — фото - Фото
Наслідки атаки РФ на Полтавщину (Фото: Андрій Єрмак)

Вночі 28 серпня Росія вдарила ракетами по олійному заводу у селищі Гоголеве на Полтавщині, внаслідок чого загинули дві людини, ще п'ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін о 08:20 повідомив, що внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. 

Триває розбір завалів.

Згодом Єрмак заявив про загибель двох людей та п'ятьох постраждалих. За його словами, ці люди працювали у нічну зміну на олійниці.

Фото: Андрій Єрмак (Telegram)
  • В ніч проти 28 серпня Росія також атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих та загиблих. У Повітряних силах уточнили, що ворог бив по регіону крилатими ракетами Х-59.

Читайте також: Вночі Росія атакувала "Калібрами" та Х-59, ППО збила частину ракет – Повітряні сили

Мілана Головань
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війнаАндрій Єрмакполтавщина
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