Наслідки атаки РФ на Полтавщину: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих — фото

Вночі 28 серпня Росія вдарила ракетами по олійному заводу у селищі Гоголеве на Полтавщині, внаслідок чого загинули дві людини, ще п'ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін о 08:20 повідомив, що внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

Триває розбір завалів.

Згодом Єрмак заявив про загибель двох людей та п'ятьох постраждалих. За його словами, ці люди працювали у нічну зміну на олійниці.

В ніч проти 28 серпня Росія також атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих та загиблих. У Повітряних силах уточнили, що ворог бив по регіону крилатими ракетами Х-59.

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