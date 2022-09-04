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Последствия ночных обстрелов Николаева. Пострадало три больницы и 26 домов

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 15:28
Последствия ночных обстрелов Николаева. Пострадало три больницы и 26 домов - Фото
Последствия обстрела Николаева (Фото - Novosti-N)

В результате ночного обстрела в Николаеве пострадали три больницы, 26 жилых домов, три образовательных учреждения, гостиница и музей, сообщил в эфире Эспрессо городской голова Александр Сенкевич.

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"Под обстрел попали 26 жилых домов. В них в общей сложности вылетело 74 окна. В семи домах частично повреждена крыша. Существенно пострадали три лечебных заведения. В них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В лечебных кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещения засыпаны обломками", – рассказал Сенкевич.

В учебных заведениях взрывной волной были выбиты окна и двери.

Отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что вследствие взрывов их засыпало камнями, землей и обломками.

Последствия ночных обстрелов Николаева. Пострадало три больницы и 26 домов

О еще одном обстреле на территории Николаевской области сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС – в Вознесенске прилетело в зерносклад элеватора.

Последствия ночных обстрелов Николаева. Пострадало три больницы и 26 домов
Андрій Водяний
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Николаев вознесенск
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