Последствия ночных обстрелов Николаева. Пострадало три больницы и 26 домов

В результате ночного обстрела в Николаеве пострадали три больницы, 26 жилых домов, три образовательных учреждения, гостиница и музей, сообщил в эфире Эспрессо городской голова Александр Сенкевич.

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"Под обстрел попали 26 жилых домов. В них в общей сложности вылетело 74 окна. В семи домах частично повреждена крыша. Существенно пострадали три лечебных заведения. В них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В лечебных кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещения засыпаны обломками", – рассказал Сенкевич.

В учебных заведениях взрывной волной были выбиты окна и двери.

Отдельные улицы пришлось перекрыть для проезда, потому что вследствие взрывов их засыпало камнями, землей и обломками.

О еще одном обстреле на территории Николаевской области сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС – в Вознесенске прилетело в зерносклад элеватора.

Ночью и утром 4 сентября Россия ударила по Украине десятью ракетами. Две из них удалось сбить.

В Очакове ракета попала в элеватор, там уничтожено несколько тысяч тонн зерна, заявили в мэрии города.

Андрій Водяний

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