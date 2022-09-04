Россия ударила по Украине десятью ракетами, ПВО сбила две

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Украинские Силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили российскую ракету в небе недалеко от Кривого Рога. Об этом сообщило воздушное командование "Восток" Воздушных сил ВСУ.

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"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", — говорится в сообщении.

Когда это произошло, не уточняется. Воздушную тревогу в Днепропетровской области в воскресенье объявляли уже дважды – ночью и утром.

ОБНОВЛЕНО в 11:13. Также об одной сбитой ракете сообщило воздушное командование "Юг".

Около 6:00 утра в небе над Николаевской областью удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенную российским истребителем Су-35.

ОБНОВЛЕНО в 12:40. По информации Командования Воздушных сил, в воскресенье Россия выпустила более десяти ракет.

"С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К". Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых – Х-59 и предположительно "Искандер-К" были уничтожены", – сообщили военные.

В ночь на 3 сентября украинские военные сбили все ракеты, которые армия России запустила в сторону Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что такое произошло в третий раз за последние два месяца и призвал молиться за защитников города "перечислением им денег".

1 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что Украина готовит большое количество специалистов по противовоздушной обороне. Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей.

По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.

Осенью Украина получит первые западные системы ПВО – американо-норвежские NASAMS и германские IRIS-T.

Андрій Водяний

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