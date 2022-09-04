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Россия ударила по Украине десятью ракетами, ПВО сбила две

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 10:48
Россия ударила по Украине десятью ракетами, ПВО сбила две - Фото
Следы от ракеты под Киевом (фото - ВС ВСУ)
дополнено

Украинские Силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили российскую ракету в небе недалеко от Кривого Рога. Об этом сообщило воздушное командование "Восток" Воздушных сил ВСУ.

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"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", — говорится в сообщении.

Когда это произошло, не уточняется. Воздушную тревогу в Днепропетровской области в воскресенье объявляли уже дважды – ночью и утром.

ОБНОВЛЕНО в 11:13. Также об одной сбитой ракете сообщило воздушное командование "Юг".

Около 6:00 утра в небе над Николаевской областью удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенную российским истребителем Су-35.

ОБНОВЛЕНО в 12:40. По информации Командования Воздушных сил, в воскресенье Россия выпустила более десяти ракет.

"С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К". Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых – Х-59 и предположительно "Искандер-К" были уничтожены", – сообщили военные.

В ночь на 3 сентября украинские военные сбили все ракеты, которые армия России запустила в сторону Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что такое произошло в третий раз за последние два месяца и призвал молиться за защитников города "перечислением им денег".

Андрій Водяний
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пво кривой рог днепропетровская область ракетный обстрел
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