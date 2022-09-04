Россия ударила по Украине десятью ракетами, ПВО сбила две
Украинские Силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили российскую ракету в небе недалеко от Кривого Рога. Об этом сообщило воздушное командование "Восток" Воздушных сил ВСУ.
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"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", — говорится в сообщении.
Когда это произошло, не уточняется. Воздушную тревогу в Днепропетровской области в воскресенье объявляли уже дважды – ночью и утром.
ОБНОВЛЕНО в 11:13. Также об одной сбитой ракете сообщило воздушное командование "Юг".
Около 6:00 утра в небе над Николаевской областью удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенную российским истребителем Су-35.
ОБНОВЛЕНО в 12:40. По информации Командования Воздушных сил, в воскресенье Россия выпустила более десяти ракет.
"С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К". Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых – Х-59 и предположительно "Искандер-К" были уничтожены", – сообщили военные.
В ночь на 3 сентября украинские военные сбили все ракеты, которые армия России запустила в сторону Днепра.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что такое произошло в третий раз за последние два месяца и призвал молиться за защитников города "перечислением им денег".
- 1 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что Украина готовит большое количество специалистов по противовоздушной обороне. Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей.
- По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.
- Осенью Украина получит первые западные системы ПВО – американо-норвежские NASAMS и германские IRIS-T.
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