Артиллерия, ПВО и РСЗО. На полигонах стран-партнеров обучились 4000 украинских военных

На полигонах стран-партнеров Украины прошли обучения уже 4000 военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга 1 сентября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Громов сообщил, что в Украине продолжаются мероприятия по возобновлению боеспособности подразделений ВСУ, а на полигонах за границей идет подготовка украинских специалистов.

В частности, на данный момент прошли обучение более 4000 военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах оружия и техники. Учения проходили на территориях 14 стран-партнеров.

В эти 4000 военнослужащих вошли:

- более 2000 артиллеристов;

- 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня;

- 500 специалистов по противовоздушной обороне;

- почти 200 специалистов по эксплуатации противотанковых средств;

- около 100 специалистов по радиолокационным системам.

Громов подчеркнул, что Украина продолжает проводить подготовку профессионалов по использованию современного вооружения для противостояния оккупантам.

17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия.

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Оксана Житнюк

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