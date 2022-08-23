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Украина получит системы ПВО и ПРО от Запада уже осенью — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:31
Украина получит системы ПВО и ПРО от Запада уже осенью — Офис президента - Фото
ЗРК Nasams (Фото: EPA)

Украина получит системы противовоздушной и противоракетной обороны от союзников уже осенью. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

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По его словам, Украине необходимо обеспечить закрытое небо, а президент Владимир Зеленский доводит до партнеров, что страна ожидает системы ПВО и ПРО.

Он отметил, что в ОП "достаточно оптимистичны в данном вопросе".

"Мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем произойдут. Это осязаемая перспектива, это будет осенью", — сказал чиновник.

Читайте также: Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят к прибытию самих систем ПВО – в ближайшие месяцы 

Дмитрий Гриниченко
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