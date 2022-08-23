Украина получит системы ПВО и ПРО от Запада уже осенью — Офис президента
23.08.2022, 12:31
ЗРК Nasams (Фото: EPA)
Украина получит системы противовоздушной и противоракетной обороны от союзников уже осенью. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
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По его словам, Украине необходимо обеспечить закрытое небо, а президент Владимир Зеленский доводит до партнеров, что страна ожидает системы ПВО и ПРО.
Он отметил, что в ОП "достаточно оптимистичны в данном вопросе".
"Мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем произойдут. Это осязаемая перспектива, это будет осенью", — сказал чиновник.
- 8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут в частности Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS.
- США передали Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS, однако передача самих комплексов только готовится, заявлял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- Германия намерена передать Украине систему ПВО IRIS-T, которую изготовили по заказу другого государства.
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