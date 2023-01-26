Последствия падения обломков ракеты в Голосеевском районе Киева – фото

Hromadske опубликовало фото последствий падения обломков российской ракеты в Голосеевском районе Киева. От удара погиб мужчина, два человека ранены.

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Издание пишет, что в КГВА не подтвердили информацию о взрывах в Днепровском районе, о которых сообщал мэр города Виталий Кличко.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

По данным ГСЧС, погибли 11 человек, столько же получили ранения.

В районе Киева во время массированного удара 26 января было зафиксировано 20 ракет разного типа – все они были уничтожены противовоздушной обороной.

В целом Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из 55 ракет разного типа во время массированного удара 26 января.

Есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.

Вадим Ребрина

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