В районе Киева во время массированного удара 26 января было зафиксировано 20 ракет разного типа — все они были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, в воздушном пространстве столицы зафиксировали около 20 разных ракет, которые были уничтожены силами ПВО.

Он напомнил о жертвах среди гражданских — из-за падения частей ракет погиб 55-летний мужчина, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ поднимала около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

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Дмитро Гриниченко

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