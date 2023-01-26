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Киев: Прилетов не было, ПВО сбила все 20 ракет, инфраструктура в норме — администрация

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:18
Киев: Прилетов не было, ПВО сбила все 20 ракет, инфраструктура в норме — администрация - Фото
Работа украинской ПВО (Фото: пресс-служба ООС)

В районе Киева во время массированного удара 26 января было зафиксировано 20 ракет разного типа — все они были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, в воздушном пространстве столицы зафиксировали около 20 разных ракет, которые были уничтожены силами ПВО. 

Он напомнил о жертвах среди гражданских — из-за падения частей ракет погиб 55-летний мужчина, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. 

Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. 

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ поднимала около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58более 20/12 и 38/25 ракет.

Читайте также: Россия запустила ракеты и дроны по Украине: новая волна террора. Хроника событий

Дмитро Гриниченко
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