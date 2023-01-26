Киев: Прилетов не было, ПВО сбила все 20 ракет, инфраструктура в норме — администрация
В районе Киева во время массированного удара 26 января было зафиксировано 20 ракет разного типа — все они были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, в воздушном пространстве столицы зафиксировали около 20 разных ракет, которые были уничтожены силами ПВО.
Он напомнил о жертвах среди гражданских — из-за падения частей ракет погиб 55-летний мужчина, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ поднимала около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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