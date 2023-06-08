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Последствия подрыва ГЭС. Украина попросила помощи у НАТО, Кулеба говорит – скоро будет

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 21:59
Последствия подрыва ГЭС. Украина попросила помощи у НАТО, Кулеба говорит – скоро будет - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий взрыва Россией Каховской гидроэлектростанции. В ближайшее время Украина получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы. Это обсуждалось сегодня на срочном заседании Комиссии Украина – НАТО, созванном по инициативе Киева, передает пресс-служба МИД.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подала запрос в центр и определила конкретные потребности для преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС.

Глава МИД подчеркнул, что Каховская катастрофа демонстрирует "отсутствие каких-либо пределов в совершении Россией преступлений", и пока Россия оккупирует украинскую землю, угроза новых преступлений будет сохраняться. Поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО, отметил он.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", – сказал министр.

Он также призвал принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в Альянс.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • 6 июня в Укргидроэнерго заявили, что планируют построить новую Каховскую ГЭС: уже известна стоимость.
  • Платформа UNITED24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также: МИД: Подрыв Каховской ГЭС – основа для санкций против атомной отрасли России

Оксана Житнюк
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натодмитрий кулебаГЭСкаховская гэс
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