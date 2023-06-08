Последствия подрыва ГЭС. Украина попросила помощи у НАТО, Кулеба говорит – скоро будет

Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий взрыва Россией Каховской гидроэлектростанции. В ближайшее время Украина получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы. Это обсуждалось сегодня на срочном заседании Комиссии Украина – НАТО, созванном по инициативе Киева, передает пресс-служба МИД.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подала запрос в центр и определила конкретные потребности для преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС.

Глава МИД подчеркнул, что Каховская катастрофа демонстрирует "отсутствие каких-либо пределов в совершении Россией преступлений", и пока Россия оккупирует украинскую землю, угроза новых преступлений будет сохраняться. Поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО, отметил он.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", – сказал министр.

Он также призвал принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в Альянс.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

6 июня в Укргидроэнерго заявили, что планируют построить новую Каховскую ГЭС: уже известна стоимость.

Платформа UNITED24 запустила сбор на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.

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