Наслідки підриву ГЕС. Україна попросила допомоги у НАТО, Кулеба каже – скоро буде

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Найближчим часом Україна отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи. Це обговорювалось сьогодні на терміновому засіданні Комісії Україна – НАТО, яке було скликане за ініціативи Києва, передає пресслужба МЗС.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна подала запит до центру й окреслила конкретні потреби задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС.

Глава МЗС наголосив, що Каховська катастрофа демонструє "відсутність жодних меж у вчиненні Росією злочинів", і допоки Росія окупує українську землю, загроза нових злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО, зазначив він.

"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру", – сказав міністр.

Він також закликав ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

6 червня в Укргідроенерго заявили, що планують побудувати нову Каховську ГЕС: вже відома вартість.

Платформа UNITED24 запустила збір на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

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