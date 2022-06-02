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Послы Большой Семерки в Украине: независимость омбудсмена важна даже во время войны

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 17:08
Послы Большой Семерки в Украине: независимость омбудсмена важна даже во время войны - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Независимость института Уполномоченного по правам человека необходимо защищать даже во время военного положения. Так послы стран Большой Семерки в Украине отреагировали в Twitter на увольнение с поста омбудсмена Людмилы Денисовой.  

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"Послы G7 подчеркивают поддержку института Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, независимость которого необходимо защищать и во время военного положения. Право каждого украинца обращаться к нему за защитой своих прав закреплено в Конституции Украины. Это право особенно важно в свете российских зверств в Украине", – написали они.

31 мая Верховная Рада проголосовала за вотум недоверия Денисовой и освобождение ее от должности Уполномоченного по правам человека Верховной Рады. 

После этого Денисова заявила, что решение об ее увольнении было незаконным и что она обжалует его в суде

  • Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".
  • Сама Денисова считает, что Офис президента якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".
Сергей Бережной
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уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова омбудсмен послы G7
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