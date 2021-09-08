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Послы ЕС одобрили продление санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 13:25
Послы ЕС одобрили продление санкций против России - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Послы ЕС одобрили продление санкций против России за агрессию против Украины. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Санкции против 177 человек и 48 организаций за подрыв территориальной целостности Украины будут продлены на шесть месяцев.

  • В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма. Санкции регулярно продлевают уже семь лет.
  • 21 июня 2021 года на год продлили санкции за оккупацию украинского Крыма.
  • 25 июня согласовали продление санкций за Крым и поддержку боевиков на Донбассе. При этом в ЕС готовят дополнительные санкции, если Россия продолжит нарушать международное право.
  • 12 июля ЕС продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма.
Денис Юдин
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послы ЕС санкции против россии рикард йозвяк
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