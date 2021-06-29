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ЕС изучает идею "диалога с Россией" и готовит дополнительные санкции против РФ – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 12:57
ЕС изучает идею
Жозеп Боррель Фото: EPA

Европейский союз изучает "форматы и условий диалога" с Россией, но, несмотря на это, Евросовет поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право. Об этом Боррель написал в своем блоге.

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"Взаимодействие с Россией – это не роскошь и тем более не уступка. Глобальный игрок должен разговаривать со всеми участниками, включая тех, с кем у нас есть глубокие разногласия. Смысл этого взаимодействия как раз в том, чтобы повлиять на действия и мышление", – говорит Боррель.

По его словам, маловероятно, что в ближайшем будущем в России произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению ее модели поведения на международной арене. Учитывая это, власти Европейского союза считают, что ЕС должен разработать политику, позволяющую достичь "той или иной формы сожительства" с РФ.

"Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются яркими примерами", – пишет дипломат.

Боррель отметил, что ЕС продолжает поддерживать Украину и ее территориальную целостность, а также считает, что от успешности проведения реформ странами Восточного партнерства зависит насколько хорошо они могут противостоять "российскому давлению или вмешательству".

Станислав Стороженко
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ЕС еврокомиссия санкции против россии дипломат евросовет саммит ес Жозеп Боррель
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