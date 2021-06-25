Вместо саммита с Путиным. ЕС продлил экономические санкции против России – журналист

Европейский союз продлил экономические санкции против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

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Санкционные ограничения продлены на 6 месяцев.

"На фоне всех разговоров о выводах Еврокомиссии по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Санкции держатся уже 7 лет", – пишет Йозвяк.

23 июня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС. Ряд стран союза выступили против этой инициативы. После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.

В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.

В конце мая 2021-го глава Европарламента Давид-Мария Сассоли призвал ужесточить санкции ЕС против чиновников России.

21 июня ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма.

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Станислав Стороженко

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