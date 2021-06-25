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Вместо саммита с Путиным. ЕС продлил экономические санкции против России – журналист

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 12:11
Вместо саммита с Путиным. ЕС продлил экономические санкции против России – журналист - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Европейский союз продлил экономические санкции против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

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Санкционные ограничения продлены на 6 месяцев. 

"На фоне всех разговоров о выводах Еврокомиссии по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Санкции держатся уже 7 лет", – пишет Йозвяк. 

23 июня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС. Ряд стран союза выступили против этой инициативы. После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.

Читайте также: Несмотря на санкции ЕС, самолет "повара Путина" стоит в Берлине и обслуживается там

Станислав Стороженко
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Россия санкции война Донбасс ЕС Крым рф оккупация рикард йозвяк
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