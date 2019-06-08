Послы G7 отреагировали на отмену КСУ э-деклараций для активистов

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Послы стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) поприветствовали отмену электронного декларирования для антикоррупционных активистов. Об этом сообщается в Twitter французского председательства послов G7 в Киеве.

"Послы стран G7 приветствуют решение КС, который признал неконституционным введение э-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенства права и гражданское общество в Украине", - сказано в сообщении.

6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательство подавать электронные декларации антикоррупционными активистами.

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