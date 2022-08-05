UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Британии: Единственное, что угрожает украинцам – это российские ракеты и мародеры

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 11:18
Посол Британии: Единственное, что угрожает украинцам – это российские ракеты и мародеры - Фото
Мелинда Симмонс (фото - ЕРА)

Мирным украинцам угрожают только российское оружие и оккупанты-мародеры. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка", – написала она.

Посол подчеркнула: если бы Россия прекратила вторжение в Украину, то опасности для гражданских не было бы.

Заявление Симмонс появилось на фоне скандала с правозащитной организацией Amnesty International, которая заявила, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем ставят под опасность мирное население.

Читайте также: В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Amnesty International мелинда симмонс армия великобритании
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 