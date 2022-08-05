Посол Британии: Единственное, что угрожает украинцам – это российские ракеты и мародеры

Мирным украинцам угрожают только российское оружие и оккупанты-мародеры. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка", – написала она.

Посол подчеркнула: если бы Россия прекратила вторжение в Украину, то опасности для гражданских не было бы.

Заявление Симмонс появилось на фоне скандала с правозащитной организацией Amnesty International, которая заявила, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем ставят под опасность мирное население.

Читайте также: В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.