Посол Британии: Единственное, что угрожает украинцам – это российские ракеты и мародеры
Мирным украинцам угрожают только российское оружие и оккупанты-мародеры. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.
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"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка", – написала она.
Посол подчеркнула: если бы Россия прекратила вторжение в Украину, то опасности для гражданских не было бы.
Заявление Симмонс появилось на фоне скандала с правозащитной организацией Amnesty International, которая заявила, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем ставят под опасность мирное население.
- Президент Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в помощи российским террористам.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что AI создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.
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