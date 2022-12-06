UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Британии: Российские ракетные атаки – неэффективны против украинского духа

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 06:41
Посол Британии: Российские ракетные атаки – неэффективны против украинского духа - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)

Ракетные удары России неэффективны против духа украинцев. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, удары ракетами по гражданской инфраструктуре являются циничными и жестокими.

Однако они неэффективны против украинского духа и решимости, уверена посол.

Смотрите также: ВСУ показали, как немецкий Gepard сбил российскую ракету – видео

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары ракеты мелинда симмонс посол великобритании армия рф войска россии война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 