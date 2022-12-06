Посол Британии: Российские ракетные атаки – неэффективны против украинского духа

Ракетные удары России неэффективны против духа украинцев. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

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По ее словам, удары ракетами по гражданской инфраструктуре являются циничными и жестокими.

Однако они неэффективны против украинского духа и решимости, уверена посол.

5 декабря армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО.

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Марко Сировой

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