Посол Британии: Российские ракетные атаки – неэффективны против украинского духа
06.12.2022, 06:41
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)
Ракетные удары России неэффективны против духа украинцев. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, удары ракетами по гражданской инфраструктуре являются циничными и жестокими.
Однако они неэффективны против украинского духа и решимости, уверена посол.
- 5 декабря армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО.
Смотрите также: ВСУ показали, как немецкий Gepard сбил российскую ракету – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии