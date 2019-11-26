Посол ЕС отреагировал на возможность переговоров с боевиками

Матти Маасикас (фото - EPA)

Новый посол ЕС Матти Маасикас заявил, что понимает невозможность для Украины проведения прямых переговоров с главарями боевиков террористических организаций Л/ДНР. Об этом он заявил в интервью ЕП.

Отвечая на вопрос, возможен ли прямой диалог с так называемыми Л/ДНР, посол сказал: "Я отлично понимаю нежелание или даже невозможность такого диалога для украинского правительства. Я понимаю, что невозможно вести диалог с людьми, которые не были избраны и вообще появились бог знает откуда. По сути, эти люди представляют не Донбасс, а соседнюю страну (Россию, - ред.)".

По его словам, международные партнеры и большинство украинцев уверены в том, что президент Владимир Зеленский искренне желает закончить войну.

"Это имеет ключевое значение…И мы видим, что уже есть результаты – например, договоренность о нормандском саммите, который не проводился уже три года", - добавил посол ЕС.