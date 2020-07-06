Посол Франции: Отставка Смолия, ход реформ правосудия и СБУ - плохие сигналы

По словам Этьена де Понсена, договоренности Украины с МВФ о независимости НБУ и судебной реформе сейчас не выполняются

Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, отставка главы Национального банка Якова Смолия стала "нехорошим сигналом", заявил в интервью РБК посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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По словам посла, во Франции обеспокоены тем, что независимость НБУ оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в том числе в парламенте.

"Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал", - прокомментировал он отставку Смолия.

Другим плохим сигналом де Понсен назвал судебную реформу: "Реформа правосудия, которая сейчас в Раде - это не то, на что мы рассчитывали. Она не совпадает и с рекомендациями МВФ", - заявил посол, добавив, что независимость НБУ и судебная реформа были условиями МВФ, и в данный момент они не выполняются.

Де Понсен также отметил, что дела с реформой СБУ также движутся в неправильном направлении. "Это те показатели, которые мы внимательно мониторим", - подчеркнул он.

22 июня президент Зеленский внес в парламент новый законопроект о судебной реформе, по мнению экспертов ЦПК он нарушает меморандум с МВФ.

1 июля глава НБУ Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление".

написал заявление об отставке 3 июля Рада приняла отставку Смолия.

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Денис Юдин

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