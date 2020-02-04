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Посол Франции: Ставить в угол Россию, как школьника, нет смысла

Посол Франции: Ставить в угол Россию, как школьника, нет смысла - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
04.02.2020, 10:25

У России есть оружие и экономическая мощь, поэтому ссориться нельзя, считает посол

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с Россией нужно вести диалог, и "ставить ее в угол, как ученика в школе, не имеет смысла". Об этом он сказал в интервью hromadske , комментируя "восстановление контакта" с РФ.

По словам посла, предыдущие отношения с Россией не могли продолжаться, и ситуация, в которой Россия подвергалась изоляции, не была хорошей тактикой и стратегией, так как не давала хороших результатов: в частности, не соблюдался нормандский формат.

Де Понсен отмечает, что президент Эмманюэль Макрон стремился восстановить доверие и контакт, в частности, с Владимиром Путиным, "но при этом с четким соблюдением условий такого диалога".

Вместе с тем, по словам посла, позиция Франции по территориальной целостности Украины и санкциям против России осталась прежней, санкции регулярно продлевались, в том числе и уровне Европейского Союза.

  • В ноябре 2019 года Макрон выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.
  • 16 января он сказал, что военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ. 
  • 3 февраля Макрон заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством.

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Этьен де Понсен франция Макрон Эмманюэль Россия
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