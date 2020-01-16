Макрон ответил, как ему пришло в голову пойти на сближение с РФ

Эмманюэль Макрон (Фото: Legnan Koula/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ. Об этом он сказал после ежегодного обращения к прессе 15 января, сообщает RFI.

У Макрона спросили, что заставило его изменить свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину и начать искать пути сближения с Россией.

"Это было (плодом) долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…" – ответил президент Франции.

На вопрос, как он собирается строить "архитектуру общей европейской безопасности" со страной, которая ведет военные действия против своих соседей, Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго".