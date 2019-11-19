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Посол ФРГ оценила возможный выход Украины из минских соглашений

Посол ФРГ оценила возможный выход Украины из минских соглашений - Фото
Анка Фельдгузен на Донбассе (Фото: Sergey Kozlov/EPA)
19.11.2019, 14:40

Фельдгузен считает, что минский процесс продолжится, поскольку он позволяет вести диалог и облегчать жизнь людей

Минский процесс продолжится, даже если не будет политического урегулирования, считает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, что она думает о возможности выхода Украины из минских соглашений, Фельдгузен сказала, что думать о плане Б - это неплохо, но в рамках экономической и гуманитарной подгрупп в Минске можно делать шаги для улучшения жизни людей - например, в вопросе пересечения линии соприкосновения.

"Для меня это главная причина, почему "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования", - сказала посол, - "Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом поговорить".

При этом Фельдгузен напомнила, что минские соглашения - это компромисс, достигнутый во время острой фазы военных действий. Сейчас, по ее словам, другие условия, но минские соглашения могут помочь найти решение конфликта.

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минские соглашения Анка Фельдгузен
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