Посол ФРГ оценила возможный выход Украины из минских соглашений

Анка Фельдгузен на Донбассе (Фото: Sergey Kozlov/EPA)

Минский процесс продолжится, даже если не будет политического урегулирования, считает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, что она думает о возможности выхода Украины из минских соглашений, Фельдгузен сказала, что думать о плане Б - это неплохо, но в рамках экономической и гуманитарной подгрупп в Минске можно делать шаги для улучшения жизни людей - например, в вопросе пересечения линии соприкосновения.

"Для меня это главная причина, почему "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования", - сказала посол, - "Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом поговорить".

При этом Фельдгузен напомнила, что минские соглашения - это компромисс, достигнутый во время острой фазы военных действий. Сейчас, по ее словам, другие условия, но минские соглашения могут помочь найти решение конфликта.

Читайте также: У Путина подтвердили дату встречи в нормандском формате