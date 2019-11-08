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Посол Германии о разведении войск: Украина обязанности выполнила

Посол Германии о разведении войск: Украина обязанности выполнила - Фото
Анка Фельдгузен на Донбассе (Фото: EPA)
08.11.2019, 23:17

Анка Фельдгузен побывала в Петровском и Золотом

Перенесенное на 9 ноября разведение войск в Петровском должно произойти, поскольку Украина выполнила свою часть обязательств по этому поводу. Об этом заявила сегодня посол Германии в Украине Анка Фельдгузен по итогам визита иностранных дипломатов на участок разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское, передает Укринформ.

"Мы были сначала в районе Петровского, где подготовились к разведению. Я сегодня прочитала, что это будет завтра... Там все сделано, как надо. То есть мы убедились, что Украина выполнила свои обязательства, посмотрим, действительно ли завтра будет разведение в Петровском", - сказала посол.

Она рассказала, что иностранные дипломаты также посетили Золотое и имели возможность пообщаться с людьми. По ее словам, они очень рады, что в конце концов там закончились обстрелы, что люди чувствуют себя в безопасности благодаря тому, что там присутствуют полиция и Нацгвардия.

Отвечая на вопрос о звуках обстрелов во время брифинга иностранных дипломатов, посол Германии отметила, что журналисты спрашивали об этом у начальника Генштаба генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, и тот заявил, что они происходят где-то далеко.

"Я лично не заметила этого обстрела, но я не военная. То есть это было очень далеко и точно не в этом месте", - заверила дипломат.

Посол Германии также не понимает, почему пророссийские боевики не дают согласия на открытие пункта пропуска в Золотом.

"Мы посещали КПВВ в Золотом. Нам сказали, что он так выглядит с 2016 года. Там все уже готово, чтобы люди могли достаточно быстро и удобно пересечь линию соприкосновения, но это зависит не только от Украины... В Луганской области нет КПВВ для машин, есть только Станица Луганская. И я действительно не понимаю, почему другая сторона не хочет открыть ни один пункт пропуска для машин ", - сказала посол.

  • Ранее сегодня штаб объявил о срыве боевиками разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. 
  • В ОБСЕ говорят, что оно запланировано на полдень 9 ноября.

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Анка Фельдгузен разведение войск Петровское Золотое
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