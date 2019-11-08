Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Предполагается, что разведение сил в районе Петровского начнется завтра

В штабе Операции объединенных сил полагают, что сумеют заставить российскую сторону начать уже завтра процесс разведения сил в районе Петровского. Об этом заявил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Россияне, по его словам, продолжают собственную игру о "возможности/невозможности" разведения. 

"Мы надеемся и на уровне Трехсторонней контактной группы, руководителей государства, прошли соответствующие консультации. Я так думаю, что мы все-таки вынудим российскую сторону к тому, что завтра этот процесс начнется", - сказал Бондарь.

Он также рассказал о сложности в общении с РФ на переговорах в формате один на один. "Я это знаю по Минску. Если они ощущают силу, слабинку, сразу начинают вести более активную наступательную позицию", - пояснил военный.

  • Ранее сегодня штаб объявил о срыве боевиками разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. 
  • В ОБСЕ говорят, что оно запланировано на полдень 9 ноября.

Читайте также: Разведение сил. ОБСЕ призывает обеспечить условия в Петровском

Отправить:
Распечатать:
Теги: разведение сил, Донбасс, Петровское, штаб оос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео
Музыка. Оззи Осборн впервые за девять лет выпустил песню: видео
Музыка. Оззи Осборн впервые за девять лет выпустил песню: видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
Еще один табачный гигант заявил о восстановлении производства
Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
ТЭК Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
Опасный бизнес. Как Украина будет торговать оружием
Люди Опасный бизнес. Как Украина будет торговать оружием
Популярное
фото/видео
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео
Музыка. Оззи Осборн впервые за девять лет выпустил песню: видео
Музыка. Оззи Осборн впервые за девять лет выпустил песню: видео 18:47
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео 17:47
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей 16:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 