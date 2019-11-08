В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео

В штабе Операции объединенных сил полагают, что сумеют заставить российскую сторону начать уже завтра процесс разведения сил в районе Петровского. Об этом заявил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Россияне, по его словам, продолжают собственную игру о "возможности/невозможности" разведения.

"Мы надеемся и на уровне Трехсторонней контактной группы, руководителей государства, прошли соответствующие консультации. Я так думаю, что мы все-таки вынудим российскую сторону к тому, что завтра этот процесс начнется", - сказал Бондарь.

Он также рассказал о сложности в общении с РФ на переговорах в формате один на один. "Я это знаю по Минску. Если они ощущают силу, слабинку, сразу начинают вести более активную наступательную позицию", - пояснил военный.

Ранее сегодня штаб объявил о срыве боевиками разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

В ОБСЕ говорят, что оно запланировано на полдень 9 ноября.

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