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Разведение сил. ОБСЕ призывает обеспечить условия в Петровском

Разведение сил. ОБСЕ призывает обеспечить условия в Петровском - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
04.11.2019, 14:02

Мартин Сайдик отреагировал на возможность разведения войск в Петровском

Спецпредставитель ОБСЕ в минской трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее начать процесс разведения сил в Петровском Донецкой области. Об этом говорится в заявлении на сайте миссии.

"Oпираясь на положительный опыт на участках Станицы Луганской и Золотого, призываю стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского", - отметил Сайдик.

Он убежден, что выполнение обязательств, предусмотренных рамочным решением трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, "послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины".

Сайдик подчеркнул, что приветствует завершение отвода сил и средств с участка в районе Золотого и начало работ по разминированию.

  • 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

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