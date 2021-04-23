Посол: Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Украины и РФ. Он заинтересован

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Украины и России – тот выразил заинтересованность. Об этом он сказал в эфире i24NEWS.

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Нетаньяху заявил, что постарается сделать все, что в его силах, говорит посол.

"Мы предложили премьер-министру Израиля стать вероятным посредником на переговорах, потому что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским. Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", – сказал Корнийчук.

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Станислав Стороженко

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