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Посол: Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Украины и РФ. Он заинтересован

23.04.2021, 13:20
Посол: Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Украины и РФ. Он заинтересован - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: пресс-служба президента Украины)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Украины и России – тот выразил заинтересованность. Об этом он сказал в эфире i24NEWS.

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Нетаньяху заявил, что постарается сделать все, что в его силах, говорит посол.

"Мы предложили премьер-министру Израиля стать вероятным посредником на переговорах, потому что у него хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским. Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь", – сказал Корнийчук.

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Станислав Стороженко
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Россия Израиль переговоры посол Евгений Корнийчук
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