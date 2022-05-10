Посол РФ в Польше действовал как провокатор, но дипломаты защищены статусом – замминистра

Посол России допустил "абсолютно провокационные действия", однако даже при этом его должен защищать дипломатический статус. Так замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич прокомментировал в эфире Radio Plus вчерашний инцидент с послом, сообщает DoRzeczy.pl.

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9 мая посла РФ Сергея Андреева в Варшаве облили красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов. Перед этим МИД Польши дало "отрицательное мнение" на проведение этой церемонии.

Скуркевич заявил, что "такая ситуация не должна была возникнуть" и что посол вообще "не должен был там появляться". Он считает, что Андреев допустил "безусловно провокационные действия".

"Их предупредили польские службы и непосредственно МИД, чтобы они там не появлялись", – сказал он.

В то же время, отметил замминистра, Андреев дипломат и по своему статусу должен быть защищен.

Скуркевич подчеркнул, что у посла была адекватная охрана, но во время нападения она оставалась "абсолютно пассивной". Он полагает, что произошедшее "соответствовало задачам россиян", и теперь положение польских дипломатов в Москве станет "более сложным".

6 мая сообщалось, что посла России во Франции не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Победы.

Сергей Бережной

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