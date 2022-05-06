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Посол РФ во Франции пожаловался, что его не пригласили на годовщину победы

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 16:50
Посол РФ во Франции пожаловался, что его не пригласили на годовщину победы - Фото
Посол РФ Алексей Мешков и посол США Дэвид Торн, 2010 год (Фото - EPA)

Посла России во Франции не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Победы. Об этом посол сообщил российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС.

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Посол РФ в Париже Алексей Мешков напомнил, что 8 мая во Франции традиционно проводятся мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне, и что "послы и военные атташе – сначала Советского союза, затем России, Беларуси как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, – приглашались".

"В этом году нам места на трибуне не нашлось", – пожаловался посол.

При этом, сказал он, место на трибуне нашлось для послов тех стран, "которые воевали на стороне гитлеровской Германии".

  • 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.
Сергей Бережной
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День победы над нацизмом франция посол рф алексей мешков
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