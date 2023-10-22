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Посол США об ударе по Новой почте: Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 15:25
Посол США об ударе по Новой почте: Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все - Фото
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Пренебрежение, с которым Кремль относится к жизням людей, должен увидеть весь мир. Об этом написала на платформе X (бывший Twitter) посол США в Киеве Бриджит Бринк после террористического удара РФ по терминалу Новой почты под Харьковом.   

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"Снова ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни шести человек, еще больше получили серьезные ранения", – написала посол.

Она подчеркнула, что "пренебрежение Кремля к жизням должен увидеть весь мир".

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности", – заявила она.

  • Ночью россияне ударили ракетами С-300 по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
  • Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь. 

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Сергей Бережной
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