Посол США об ударе по Новой почте: Пренебрежение Кремля жизнями людей должны увидеть все
Пренебрежение, с которым Кремль относится к жизням людей, должен увидеть весь мир. Об этом написала на платформе X (бывший Twitter) посол США в Киеве Бриджит Бринк после террористического удара РФ по терминалу Новой почты под Харьковом.
"Снова ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни шести человек, еще больше получили серьезные ранения", – написала посол.
Она подчеркнула, что "пренебрежение Кремля к жизням должен увидеть весь мир".
"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности", – заявила она.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023
- Ночью россияне ударили ракетами С-300 по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
- Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.
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