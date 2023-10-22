Посол США про удар по Новій пошті: Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ
Нехтування, з яким Кремль ставиться до життів людей, має побачити весь світ. Про це написала на платформі X (колишній Twitter) посол США у Києві Бріджіт Брінк після терористичного удару РФ по терміналу Нової пошти під Харковом.
"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя шістьох людей, ще більше отримали серйозні поранення", – написала посол.
Вона наголосила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".
"Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності", – заявила вона.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023
- Вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинули шестеро людей.
- Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.
Читайте також: Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більшість призначена Україні
Коментарі