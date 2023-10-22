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Посол США про удар по Новій пошті: Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 15:25
Посол США про удар по Новій пошті: Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ - Фото

Нехтування, з яким Кремль ставиться до життів людей, має побачити весь світ. Про це написала на платформі X (колишній Twitter) посол США у Києві Бріджіт Брінк після терористичного удару РФ по терміналу Нової пошти під Харковом.

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"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя шістьох  людей, ще більше отримали серйозні поранення", – написала посол.

Вона наголосила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

"Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності", – заявила вона.

  • Вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинули шестеро людей.
  • Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

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Сергій Бережний
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