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Посол США в ООН о фильтрационных лагерях: Мне не нужно расшифровывать, что они напоминают

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 01:02
Посол США в ООН о фильтрационных лагерях: Мне не нужно расшифровывать, что они напоминают - Фото
Линда Томас-Гринфилд (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Российские оккупанты насильно вывезли в РФ из заблокированного Мариуполя десятки украинцев и отправили их в фильтрационные лагеря. Об этом сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает ABC News.

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Как заявила Томас-Гринфилд, есть информация о том, что россияне на оккупированных территориях похищают детей, мэров городов, врачей, учителей. Оккупанты вынуждают десятки тысяч граждан Украины, в частности, из Мариуполя, переселяться в РФ в так называемые "фильтрационные лагеря".

В этих лагерях у украинцев отбирают паспорта, удостоверения личности, мобильные телефоны. Россияне разделяют семьи украинцев.

"Мне не нужно расшифровывать, что напоминают эти так называемые фильтрационные лагеря", – сказала посол США в ООН.

  • 4 апреля мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.
  • На следующий день он рассказал, что Мариуполь на 50% контролируется украинскими защитниками, на 50% – российскими оккупантами. При этом на одного украинского военнослужащего приходится 10-15 россиян. 

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Наталия Медведева
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