Посол США в ООН о фильтрационных лагерях: Мне не нужно расшифровывать, что они напоминают

Российские оккупанты насильно вывезли в РФ из заблокированного Мариуполя десятки украинцев и отправили их в фильтрационные лагеря. Об этом сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как заявила Томас-Гринфилд, есть информация о том, что россияне на оккупированных территориях похищают детей, мэров городов, врачей, учителей. Оккупанты вынуждают десятки тысяч граждан Украины, в частности, из Мариуполя, переселяться в РФ в так называемые "фильтрационные лагеря".

В этих лагерях у украинцев отбирают паспорта, удостоверения личности, мобильные телефоны. Россияне разделяют семьи украинцев.

"Мне не нужно расшифровывать, что напоминают эти так называемые фильтрационные лагеря", – сказала посол США в ООН.

U.S. Ambassador to U.N. Linda Thomas-Greenfield says reports indicate Russians are forcing thousands of Ukrainian citizens relocate to "filtration camps."



"I do not need to spell out what these so-called filtration camps are reminiscent of." https://t.co/mkRO8LQE2Z pic.twitter.com/J6X6UnuyTl