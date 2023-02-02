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Посол Украины отреагировал на скандал с поздравлением Гундяеву от митрополита Варшавского

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 23:14
Посол Украины отреагировал на скандал с поздравлением Гундяеву от митрополита Варшавского - Фото
Митрополит Савва и Гундяев (Фото - Википедия)

"Это написано врагами Польши". Так посол Украины в Польше Василий Зварич отреагировал в Twitter на текст поздравления, которое митрополит Варшавский Савва направил главе Московского патриархата Гундяеву, который называет себя "патриархом Кириллом". 

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Поздравление митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, в котором он поздравляет Гундяева с очередной годовщиной интронизации, было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата. В нем Савва пишет, что "врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось в Украине, наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, Она непобедима".

"Это действительно стыд и позор. Это письмо написано врагами Польши. Невероятно! Единственное, с чем я согласен, так это с тем, что "Сила Божия велика, она непобедима". Но Бог на стороне Украины, страдающей от российского варварства. Со Всемогущим Христом мы победим этот ад!" – написал посол.

Письмо Саввы также вызвало критику в церковных кругах Польши. Портал Ekumenizm.pl, который поместил новость о послании митрополита Варшавского Гундяеву, сопроводил его редакционным комментарием, в котором сказано, что "Кирилл и его РПЦ поддерживали смертоносную машину уничтожения Владимира Путина с самого начала вторжения в Украину. Грабежи, изнасилования, пытки, убийства и постоянные обстрелы Украины являются для Кирилла и его организации проявлением борьбы с упадком Запада и элементом метафизической борьбы. В этом контексте Кирилл является не столько невольным исполнителем воли Путина, сколько ревностным помощником, епископом идеологического фронта, богословски оправдывающим вторжение в Украину".

Читайте также: РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер 

 

Сергій Бережний
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глава РПЦ польша Василий Зварич владимир гундяев митрополит савва
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