Посол Украины в декларации скрыл 1,2 млн гривень - НАПК

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Национальное агентство по предотвращению коррупции увидело в декларациях посла Украины в Иране и нардепа недостоверные данные. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в 2015-2016 годах посол Сергей Бурдиляк указал неверную стоимость своей киевской квартиры, не задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе и указал неверную информацию о доходах членов своей семьи.

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В общем же, в результате махинаций, послу удалось скрыть 1,2 млн гривень. НАПК уже оповестило об инциденте Национальное антикоррупционное бюро.

Второй участник "дела" НАПК, депутат Ромео Скрипа, не указал в декларации информацию о своих корпоративных правах и доходе от продажи недвижимого имущества.

Таким образом, нардепу удалось скрыть 670 тыс гривень.

За декларирование недостоверных данных УК предусмотрен штраф в размере 2,5 - 3 тыс необлагаемых налогом минимумов, гражданские работы сроком от 150 до 240 часов или же лишение свободы до двух лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

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