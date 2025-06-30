Посол Украины в Польше: Память о Волынской трагедии должна нас объединять.

Василь Боднар (Фото: аккаунт дипломата в Facebook)

Память о Волынской трагедии должна объединять украинцев и поляков, а не разделять. Такое мнение высказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью PAP.

Он отметил, что сегодня Украина и Польша проводят совместную работу по эксгумации останков жертв Волынской трагедии, что позволит семьям погибших почтить память своих предков.

"Чтобы семьи могли просто ходить к могилам жертв, и эти места памяти были местом для объединения, а не для дальнейших споров или использования этой темы в политических баталиях", – сказал он.

По словам Боднара, необходимо обсуждать в публичном пространстве потери не только поляков, но и украинцев.

" Мы смотрим только на то, какие плохие вещи произошли с поляками в современной Украине, но мы также должны смотреть на то, что произошло со всеми нами. То есть, как пострадали украинцы и поляки, каковы причины и почему это произошло", – высказал он свое мнение.

Боднар призвал почтить память всех жертв и прийти к примирению.

"Главное – извиниться друг перед другом, почтить память всех жертв, установить памятники и кресты и работать вместе над тем, чтобы эта историческая память не беспокоила нас и не создавала нам проблем сегодня", – сказал он.