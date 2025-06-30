Посол Украины в Польше: Память о Волынской трагедии должна нас объединять.
Память о Волынской трагедии должна объединять украинцев и поляков, а не разделять. Такое мнение высказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью PAP.
Он отметил, что сегодня Украина и Польша проводят совместную работу по эксгумации останков жертв Волынской трагедии, что позволит семьям погибших почтить память своих предков.
"Чтобы семьи могли просто ходить к могилам жертв, и эти места памяти были местом для объединения, а не для дальнейших споров или использования этой темы в политических баталиях", – сказал он.
По словам Боднара, необходимо обсуждать в публичном пространстве потери не только поляков, но и украинцев.
" Мы смотрим только на то, какие плохие вещи произошли с поляками в современной Украине, но мы также должны смотреть на то, что произошло со всеми нами. То есть, как пострадали украинцы и поляки, каковы причины и почему это произошло", – высказал он свое мнение.
Боднар призвал почтить память всех жертв и прийти к примирению.
"Главное – извиниться друг перед другом, почтить память всех жертв, установить памятники и кресты и работать вместе над тем, чтобы эта историческая память не беспокоила нас и не создавала нам проблем сегодня", – сказал он.
- 6 мая депутат польского парламента Павел Коваль назвал проведение первых за много лет эксгумационных работ для идентификации жертв Волынской трагедии в Пужниках на Тернопольщине "прорывом" в украинско-польских отношениях.
- 11 июня сообщалось, что Украина предоставила Польше разрешение на эксгумацию польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове.