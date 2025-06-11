Украина разрешила эксгумацию польских военных во Львове
Украина разрешила Польше на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих во Львове. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Польские военные похоронены на территории бывшего села Збоиска, которое находится в пределах Львова.
"Украинская сторона декларирует готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам", – заявили в Минкульте.
Первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.
В свою очередь польская сторона предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречково (Польша). В Минкульте рассчитывают на начало проведения таких работ в скором времени.
"Убеждены, что общая память и шаги друг другу на встречу объединят наши народы во имя нашего общего европейского будущего", – заявили в Минкульте.
Село Юречкова, также Юркова – бойковское село, расположенное в двух километрах от границы с Украиной. На территории села, ранее заселенного преимущественно украинцами, в 1947 проводились этнические чистки.
- 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, которые завершились в начале мая.